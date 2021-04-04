Українські фермери взялися за найдорожчу ягоду в світі

Чорниця, або садова лохина – це ягода із найбільшою вартістю. Українські фермери приділяють все більше уваги "чорній ікрі серед ягід".

Лохина – дуже корисна ягода, яка може подарувати фермеру хороший прибуток. Фермер Тургай Бейхан із Тиврівського району вирощує ягоду вже впродовж 5 років і задоволений результатом.

Цікаво Українське зерно годує 150 мільйонів людей

За його словами, зараз площа цієї культури становить 17 гектарів. Він хоче мати принаймні 70 гектарів лохини, але вона потребує багато води. Крім того, фермер орендує землю, а хотів би втілювати такий амбітний план вже на власній.

Врожай ягоди користується відмінним збутом, потрібно лише налагодити своєчасне збирання та постачання ягід. Також важливу роль у цьому процесі відіграє сховище.

Зміни клімату принесли Європі врожайні збитки. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24