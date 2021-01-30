Українські супермаркети продають литовську картоплю

Без імпорту іноземної картоплі Україні не вдалося б вдовольнити потреби внутрішнього ринку.

Джерело: сторінка виконавчої директорки Української асоціації виробників картоплі Оксани Руженкової у Фейсбук

В українських супермаркетах з’явилася картопля з Литви. Білоруську та румунську картоплю продають ще з кінця листопада.

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Наприкінці 2020 року УАВК попереджала, що без імпорту картоплі у поточному маркетинговому році Україна навряд чи впорається із задоволенням потреб внутрішнього ринку.

Причина – скорочення за останні 6 років частки промислового картоплярства з 30% до 1,9% в структурі загального виробництва, – написала Оксана Руженкова.

На її думку, активний імпорт картоплі пов`язаний із втратою і окремих регіонів держави, і зовнішніх ринків збуту, зокрема Митного Союзу.

Як писав Агро 24,