Українські вантажівки мають виїхати з ЄС
У Європейському Союзі пояснюють це необхідністю оновлення документів та маркування. Про це розповів заступник голови Міністерства інфраструктури Сергій Деркач.
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До 10 липня всі вантажівки мають встигнути повернутись до України, щоб далі виїжджати вже з оновленими документами та маркуванням,
– повідомив Деркач.
За словами посадовця, для виїзду до країн ЄС вони мусять одержати:
- витяг про одержання ліцензії англійською мовою;
- документацію на вантажі для порожніх вантажівок;
- нове маркування автотранспорту.
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