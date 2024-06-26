Українські вантажівки мають виїхати з ЄС

У Європейському Союзі пояснюють це необхідністю оновлення документів та маркування. Про це розповів заступник голови Міністерства інфраструктури Сергій Деркач.

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До 10 липня всі вантажівки мають встигнути повернутись до України, щоб далі виїжджати вже з оновленими документами та маркуванням,

– повідомив Деркач.

За словами посадовця, для виїзду до країн ЄС вони мусять одержати:

витяг про одержання ліцензії англійською мовою;

документацію на вантажі для порожніх вантажівок;

нове маркування автотранспорту.

Важливо 20 червня Україна та Єврокомісія продовжили дію "транспортного безвізу" на рік зі збереженням можливості автоматичного продовження до кінця 2025 року. Він дозволить здійснювати перевізникам в'їзд у країни ЄС без отримання спеціальних дозволів. Також посилять вимоги до української сторони, що передбачають можливість призупинення дії "транспортного безвізу" в деяких регіонах.

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