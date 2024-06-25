Кабмін полегшує умови вітчизняним виробникам
21 червня 2024 року на засіданні Уряд вирішив збільшити строки для товарів таких галузей, як машинобудування, металургія та агросектор.
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Перший віце-прем'єр-міністр України та міністр економіки Юлія Свириденко розповіла, що зміни запроваджуються для полегшення умов виробників, які експортують верстати, станки та іншу техніку. Крім того, вона вказала на необхідність підтримки експорту в умовах обмежень у роботі портів, що ускладнюють експорт продукції металургії та агросектору.
Ці заходи спрямовані на стимулювання виробництва та експорту товарів з України, що важливо в умовах економічних труднощів та надзвичайної ситуації в країні. Рішення уряду передбачає можливість гнучкого підходу до встановлення строків розрахунків, що відповідає потребам сучасного економічного контексту,
– додала Свириденко.
Згідно з рішенням Уряду, Нацбанку рекомендується збільшити зі 180 до 270 днів розрахунки за операціями експорту-імпорту, зокрема:
- верстати для обробки різних матеріалів, в т.ч. лазерні, токарні верстати, оброблювальні центри і т.д.
- водоструминні різальні машини;
- машини (включаючи преси) для обробки металів;
- машини та апарати для паяння або зварювання;
- шасі, кузови, причепи та напівпричепи тощо;
- машини сільськогосподарські, садові або лісогосподарські для підготовки або оброблення ґрунту;
- труби та трубки;
- електричні двигуни та генератори;
- шасі з установленими двигунами й т.ін.
Крім того, Уряд рекомендує Національному банку збільшити з 90 до 120 днів граничні строки розрахунків на деякі товари агровиробництва, зокрема, пшеницю, жито та інше.
Уряд підготував держпрограми для розвитку господарств
- Фермери мають можливість скористатися державними програмами для розвитку господарств, які підготував Кабмін.
- Українські фермери продовжують активно працювати та розвивати агросектор навіть під час війни, наголошує виконувач обов'язків міністра агрополітики Тарас Висоцький.
- До державних програм входять допомога для малих аграріїв, гранти на розвиток садів і теплиць, гарантії на кредити та компенсації за різними видами робіт у сільському господарстві.
- Фермери можуть подавати заявки на допомогу через Державний аграрний реєстр.