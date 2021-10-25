Вже незабаром українці відчують суттєве похолодання. Фермери, які не мають обладнаних сховищ, поспішають збути продукцію.

Суттєве та різке збільшення пропозиції може вплинути на ціну. Незабаром покупці зможуть спостерігати падіння цін на городину.

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Ціна червоного томату коливається від 14 до 22 гривень за кілогам. За зелений перець в середньому просять 15 гривень/кілограм, красивий жовтий може коштувати 45 гривень.

Баклажани звичайних сортів торгують по 15 – 16 гривень/кілограм, а солодка кукурудза впала у ціні до 2 гривень/кілограм.

Вартість цвітної капусти впала до 20 гривень/кілограм, а за броколі просять 30 – 40 гривень/кілограм.

На овочі борщового набору ціни наразі сталі: картопля – 5 – 6 гривень/кілограм, цибуля – 6 – 7 гривень/кілограм, морква та буряк – по 6 гривень/кілограм.

Експорт замороженої української малини набирає розмаху. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24