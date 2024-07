Україна годує нужденних

За словами голови Офісу президента, Україна продовжує просувати інтереси України у світі через допомогу іншим. Одним з наших ключових інструментів у цьому є гуманітарна програма "Grain From Ukraine".

Це дозволяє спрямувати частину українського продовольства до країн, де люди потребують їжі вже зараз. З моменту започаткування цієї ініціативи восени 2022 року, ми направили 221,41 тис. тонн сільськогосподарської продукції, включаючи 195 тисяч тонн пшениці, 22,265 тисячі тонн пшеничного борошна та 4,141 тис. тонн колотого гороху, до 10 країн Африки та Азії. Це допомогло забезпечити продовольчу безпеку для 8 мільйонів людей,

– повідомив Єрмак.

Керівник ОП нагадав, що частину українського продовольства викуповують держави-учасники проєкту. За його словами, це win-win стратегія: наші міжнародні партнери підтримують українську економіку і одночасно покращують продовольчу ситуацію у світі.

Куди Україна везла хліб

За інформацією Андрія Єрмака, у першій половині 2024 року вже доставлено партії пшеничного борошна до Судану, пшениці до Нігерії, колотого гороху до Мавританії, Джибуті, Мозамбіку та Демократичної Республіки Конго. Наразі частина гуманітарних вантажів прямує до Малаві та інших держав-реципієнтів.

Крім того, Україна планує розширити програму на інші регіони світу. Вже обговорюються можливі поставки до Гаїті, Чаду, Камеруну, Танзанії, Джибуті та інших країн, повідомив Єрмак.

Він також говорить, що українські дипломати активно просувають "Grain From Ukraine" на глобальному рівні через публічну та цифрову дипломатію, а також проєкт "Together We Rise" у Найробі (Кенія).

У світі можуть початись продовольчі війни