Дерево крові дракона – унікальна рослина острова Сокотра, яка може зникнути

Відокремлений єменський острів Сокотра породив унікальну флору, яка більше ніде в світі не зустрічається. Однією з таких рослин є дерево крові дракона.

Це дерево унікальне тим, що при надрізі стовбура виступає кривава рідина – вид червоної смоли, що не має запаху та смаку. Вона дуже цінна, оскільки містить ефективну речовину, відому як драко, яка застосовується в медичних цілях та промисловості, зокрема, для фарбування вовни, виготовлення чорнил і лаків, фарбування мармуру, кераміки тощо.

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Легенда про появу дерева

Існує стара індійська легенда, яка говорить, що давним-давно на острові Сокотра жив кровожерливий дракон, який нападав на слонів і випивав їхню кров. Але одного разу один старий і сильний слон впав на дракона і розчавив його. Їхня кров змішалася і змочила землю навколо. На цьому місці виросли дерева, названі драценами, що в перекладі означає "самка дракона".



Червона смола / Фото bibalex

Цікаві факти про дерево

Дерево крові дракона ззовні нагадує гігантський кактус і, зазвичай, досягає висоти 5 – 6 метрів .

. У трьох – чотирьох метрах над землею від стовбура на всі боки відходять прямі гілки. Кожні 20 – 30 сантиметрів вони розгалужуються і вкриваються пучками жорсткого гострого листя. Переплетення гілок із зеленим листям утворює густу крону.



Дерево нагадує гігантський кактус / Фото unsplash

Дерево росте дуже повільно , не утворюючи річні кільця, тому визначити його вік іноді неможливо.

, не утворюючи річні кільця, тому визначити його вік іноді неможливо. Розмножується насінням і верхівковими живцями.



Дерево росте дуже повільно / Фото unsplash

Цвісти драконові дерева починають у віці 8 – 10 років, а іноді в 25 – 30 років. До цього часу стовбур досягає висоти у кілька метрів, все листя опадає, і від них залишаються лише добре помітні рубці. Квітки розкриваються вночі і видають приємний солодкуватий аромат, що привертає увагу нічних метеликів.



Дерево цвіте вночі / Фото unsplash

Це дерево виробляє також червоний мед , який є одним з найдорожчих у світі і має багато переваг для здоров’я.

, який є одним з найдорожчих у світі і має багато переваг для здоров’я. Його коріння також використовують в медичних цілях, зокрема, для лікування ревматизму.



Дерево використовують в медицині та промисловості / Фото unsplash

Гігантська парасолька дерева стає захистом від сонця для рідкісних тварин острова, які перебувають під загрозою зникнення.



Під деревом ховаються під сонцем звірі / Фото unsplash

Незважаючи на все це, майбутнє цього виду є невизначеним. Найважливішою проблемою є зміна клімату: Сокотра висихає, а через це може назавжди зникнути дерево крові дракона.



Дерево крові дракона може зникнути / Фото unsplash