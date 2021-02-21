Унікальні сорти фітнес-картоплі вивели в Німеччині

Німецькі селекціонери розробили новий продукт – картоплю з низьким вмістом вуглеводів, яка викликала справжній ажіотаж серед прибічників здорового способу життя.

Компанія з виробництва картоплі Europlant Pflanzenzucht GmbH почала пропонувати клієнтам нові сорти цього овоча, які підтримують тенденцію до низьковуглеводого харчування.

Зверніть увагу! В Україні вирощують унікальну "бебі картоплю"

Попит величезний. Люди, які цінують низьковуглеводну дієту, тепер мають альтернативу, – стверджує керуючий директор Europlant Йорг Ренатус.

Інноваційні сорти фітнес-картоплі (так називають її прихильники) мають середній відносний вміст енергії як мінімум на 30% нижче, аніж у звичайній картоплі. Ці сорти вирощуються спеціально відібраними кваліфікованими фермерами, сертифікованими за німецькими стандартами QS – Quality and Security. Це одна з найбільших в Європі систем контролю якості продуктів харчування від сільських виробників до роздрібної торгівлі, що була започаткована для м’яса і м’ясних продуктів, а у 2004 році стандарт був поширений на ланцюжок поставок фруктів, овочів і, власне, картоплі. Тож, продукти можуть набути статусу "з низьким вмістом вуглеводів" лише за умови дотримання жорстких вимог законодавства.

Якщо низьковуглеводна картопля прийдеться до смаку прихильникам здорового способу життя, виведенням таких сортів займуться основні гравці ринку. Тож виникне нова галузь картоплярства у нарямку органічного землеробства. Це буде елітний продукт, за вирощування якого цілком можуть взятися українські фермери – збут на європейському ринку гарантований.

А що в Україні…

Державний реєстр сортів картоплі продовжує поповнюватися новими видами. Детальніше читайте в матеріалі Агро24 "В Україні зареєстрували 85 нових сортів картоплі".