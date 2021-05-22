Урожаю кукурудзи в Україні пророкують рекорд

2021/22 маркетинговий рік стане для України найбільш успішним за останні 5 років. Про це свідчать дані USDA.

За прогнозами аналітиків, українські аграрії зберуть 37,5 мільйонів тонн кукурудзи. Це на 24% перевищує минулорічний показник та на 22% більше середнього показника останніх 5 років.

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Врожайність кукурудзи має зрости на 21% до 6,82 тонн/гектар. Таких результатів українські аграрії не отримували ще ніколи.

Площа, яку виділили під кукурудзу, становитиме 5,5 мільйонів гектарів. Вологість ґрунту цього року краща, ніж рік тому, тому тепла погода має сприяти хорошому урожаю.

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