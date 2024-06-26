До 10 липня повертатись не обов'язково

Заступник міністра інфраструктури Сергій Деркач на зустрічі з перевізниками пояснив, що можна не повертатись в Україну. Водії можуть самостійно роздрукувати наліпку для переміщення вантажівок по території ЄС за кордоном. Також він показав, який вона матиме вигляд.

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Наліпка, яку потрібно мати водіям / Фото МІУ

Замміністра наголосив, що 10 липня потрібно мати на автомобілі цю наліпку, а також документи на вантаж, який водій має забирати. Він додав, що вантажівкам не обов'язково повертатися, водії просто мають роздрукувати стикер. Його можна роздрукувати й звантажити будь-де.

Тому до десятого числа, колеги-перевізники, проінструктуйте своїх водіїв: якщо вони в Україні, то мають в Україні роздрукувати наліпки. Якщо вони за кордоном, то передайте інформацію водіям, щоб вони роздрукували наліпку там і поставили собі в машину. Цього абсолютно достатньо. Не потрібно повертатися в Україну, щоб отримати якийсь спеціальний стикер,

– додав Деркач.

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