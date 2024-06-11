Як змінилась вартість овочів для борщу

За рік вартість борщового набору зазнала значних змін, каже експерт Тетяна Попович, передає 24 Канал. Ціни на деякі продукти зросли у декілька разів, однак, є овочі, які значно подешевшали.

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Порівняно зі значенням 2023 року, вартість овочів для приготування борщу змінилась так:

капуста подешевшала у 4 рази і тепер коштує 8 гривень за кілограм замість 36,5 гривні за кілограм;

подешевшала у 4 рази і тепер коштує 8 гривень за кілограм замість 36,5 гривні за кілограм; картопля подорожчала у 3 рази – зараз її середня ціна 20 гривень за кілограм, хоча у 2023 році вона коштувала 6 гривень за кілограм;

подорожчала у 3 рази – зараз її середня ціна 20 гривень за кілограм, хоча у 2023 році вона коштувала 6 гривень за кілограм; цибуля – подешевшала у 2 рази – зараз ціна 26,5 гривні за кілограм – була 45 гривень за кілограм;

– подешевшала у 2 рази – зараз ціна 26,5 гривні за кілограм – була 45 гривень за кілограм; морква – стала коштувати менше у 2 рази – зараз її вартість 20 гривень за кілограм – у 2023 році вона була 49 гривень за кілограм.

Чи зростуть ціни на овочі

На вартість продуктів впливає значна кількість факторів. Зокрема, збільшення кількості відключень.

Тетяна Попович Керівник відділу маркетингу гуртового ринку сільськогосподарської продукції ринку "Шувар" Ціни на сезонні овочі влітку можуть змінюватися залежно від кількох факторів: врожайність, попит і пропозиція, логістика та постачання, а також енергетичні витрати. Якщо будуть часті відключення світла, як минулого року, ціни можуть зростати через витрати на генератори для теплиць.

Попович зазначає, що аналогічна ситуація спостерігалася в попередні роки. Тоді додаткові витрати на енергію підвищували вартість овочів та фруктів​.