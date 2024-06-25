Прифронтові землі сильно здешевіли

Директор із взаємодії з органами влади компанії "НІБУЛОН" Михайло Різак на конференції Grain Ukraine 2024 розповів, що сільськогосподарські землі, розташовані близько до лінії фронту дуже сильно впали у ціні.

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Михайло Різак зазначає, що на Миколаївщині ціна на землю коливається від 1000 до 1200 доларів за гектар, тоді як у центральних регіонах ціна сягає 2000-2300 доларів за гектар. Цей рівень цін відзначався і до початку війни.

Представник агрохолдингу додав, що не відбувається зростання цін на землю в областях близько до лінії фронту, а попит на земельні паї серед власників залишається стабільним. Земельний банк компанії наразі становить 55 тисяч гектарів, з них 20 тисяч гектарів знаходяться в тимчасовій окупації.

Важливо Аграрні холдинги продовжують привертати увагу пайовиків, які мають намір продати земельні паї, проте ажіотажу на ринку не спостерігається. За минулий період до існуючого земельного банку було додано лише 0,3% нових площ.

Де гектар землі коштує найдешевше