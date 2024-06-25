Прифронтові землі сильно здешевіли
Директор із взаємодії з органами влади компанії "НІБУЛОН" Михайло Різак на конференції Grain Ukraine 2024 розповів, що сільськогосподарські землі, розташовані близько до лінії фронту дуже сильно впали у ціні.
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Михайло Різак зазначає, що на Миколаївщині ціна на землю коливається від 1000 до 1200 доларів за гектар, тоді як у центральних регіонах ціна сягає 2000-2300 доларів за гектар. Цей рівень цін відзначався і до початку війни.
Представник агрохолдингу додав, що не відбувається зростання цін на землю в областях близько до лінії фронту, а попит на земельні паї серед власників залишається стабільним. Земельний банк компанії наразі становить 55 тисяч гектарів, з них 20 тисяч гектарів знаходяться в тимчасовій окупації.
Де гектар землі коштує найдешевше
- З 1 липня 2021 року в Україні відновився ринок землі після зняття мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення.
- Середня вартість гектару сільськогосподарських земель становить близько 37 тисяч гривень, з можливим коливанням.
- Найвища нормативна вартість за 1 гектар у Черкаській області досягає 33 646 гривень, у той час як у Житомирській області ця ціна становить усього 21 411 гривень.