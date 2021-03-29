Вартість землі в Україні та "україномовні" бізони: найважливіші агроновини тижня

Ціна на землю в Україні після відкриття ринку, як погода у 2021 році вплине на вітчизняне сільське господарство, чому бізони почули українську мову... Ці та інші важливі новини Агро24 зібрав у традиційному огляді тижня (22-28 березня).

Після відкриття ринку землі 1 липня 2021 року різниця цін на землю в регіонах буде досить істотною. У Держгеокадастрі України вважають, що вона залежатиме від конкуренції за ділянку і можливості зміни її призначення.

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Ділянки поля уздовж основних трас, які теоретично можна перевести з сільгосппризначення в іншу категорію, і де можна побудувати ті ж АЗС, готель чи логістичний центр, вже зараз продаються по 10 тисяч за гектар і вище, – кажуть експерти Держгеокадастр.

Детальніше читайте у матеріалі Агро24 "Вартість землі в Україні після відкриття ринку суттєво зміниться".

Сільське господарство під загрозою



Клімат "бере своє"

Тим часом, експерти на весь голос заявляють про кліматичну кризу в Україні.

За прогнозами екологів, 2021 рік буде ще спекотнішим, ніж 2020-й. Це призведе до проблем з урожайністю, пересиханням річок, а питання з питною водою будуть загострюватися не лише в Україні, а й в усьому світі.

Як погода вплине на врожаї? Про це у новині "В Україні буде аномально спекотне літо".

Ефективний захист і прибавка врожаю



Ріпак вимагає уваги

Погода в Україні суттєво вплине на майбутні врожаї аграріїв. Але вони мають дбати й про спеціалізовані заходи – зокрема, про захист культур від шкідників. Так, виробники українського ріпаку повинні вміло та ефективно використовувати сучасні фунгіциди, які дозволяють значно зменшити втрати врожаю і дають стабільний додатковий прибуток.

Компанія BASF, піклуючись про українських аграріїв, пропонує "Ефективний захист і прибавка врожаю: Піктор® – найкращий фунгіцид для ріпаку в період цвітіння".

"Україномовні" бізони

Тим часом, сенсаційна новина прилетіла з Канади. Тамтешній фермер Тарас Казна навчив своїх бізонів… реагувати на українську мову!

Відео стало вірусним і швидко поширилося мережею.

Відео та подробиці – на Агро24.