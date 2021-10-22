Велика фальсифікація: який відсоток оливкової олії в Україні підробка та як її виявити

Виявляється, знайти якісну оливкову олію в українських магазинах не так легко. Здебільшого продукція на українському ринку – це фальсифікат.

Як розповів виконавчий директор Союзу споживачів України Максим Несміянов, десь 70 – 80% оливкової олії, яку продають в Україні, це підробка. Не можуть похизуватися якістю продукції й інтернет-магазини – там фальсифікату виявлено ще більше.

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Доволі часто українців обманюють щодо рівня якості оливкової олії. Але здебільшого покупців вводять в оману складом олії, в якому можуть бути небезпечні речовини.

Як розповів експерт, оливкову олію вигідно підробляти, адже вона дорожча за іншу продукцію. Часто її виготовляють із соняшникової олії, додаючи різноманітні домішки та смакові додатки.

Для тих, хто не розуміється на продукції, виявити фальсифікат доволі складно, але є один дієвий спосіб, яким може скористатися кожен.

Якщо на етикетці немає тексту українською мовою, то я розумію, що це не контрабанда – це олія, розлита у підвалах України. У супермаркетах я такого товару не бачив, а на базарах бачу цю олію скрізь. Але контролюючі органи цим не займаються, нікому діла до цього немає,

– розповів Несміянов.

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