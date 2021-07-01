Верховна Рада ухвалила ключовий закон про аграрне страхування

1 липня 2021 року Верховна Рада прийняла у другому читанні і в цілому законопроєкт №5104 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення правового регулювання страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою".

Ініціатором законопроєкту №5104 є прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Він подав його до парламенту 18 лютого 2021 року. У кінці квітня депутати прийняли цей документ за основу. 1 липня 2021 року Рада прийняла його у другому читанні і в цілому – "за" проголосували 311 народних обранця.

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Відповідав за законопроєкт №5104 у Раді комітет з питань фінансів, податкової та митної політики. Його голова Данило Гетманецв одразу після голосування написав у своєму телеграм-каналі:

Щойно Верховна Рада прийняла у другому читанні і в цілому законопроєкт №5104, який передбачає запровадження ще одного інструменту підтримки аграріїв – страхування с/г продукції з державною підтримкою. Реалізація норм законопроекту забезпечить зростання ринку страхування с/г продукції в Україні.

Ключові положення закону про агрострахування

Законом встановлено, що "страхувальниками визнаються юридичні особи, фізичні особи – підприємці та дієздатні фізичні особи, які уклали із страховиками договори страхування або є страхувальниками відповідно до законодавства України".

Законом внесено зміни до Закону України "Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою", якими визначено:

механізм надання державної підтримки сільськогосподарським товаровиробникам для страхування сільськогосподарської продукції;

учасників ринку страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою, вимоги до них, їх права та обов’язки;

об’єкти страхування, страхові продукти, страхові ризики, страхові випадки, вимоги до договорів страхування з державною підтримкою;

інформаційне забезпечення страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою.

Законом визначено розмір часткового відшкодування агровиробникам страхових платежів (премій) на рівні до 60%, зважаючи на практику попередніх періодів дії аналогічних програм підтримки. Водночас передбачено, що конкретний розмір компенсації буде визначатися виходячи із можливостей держбюджету у відповідному порядку використання бюджетних коштів.

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Закон вніс зміни до Податкового кодексу

Законом внесено зміни до Податкового кодексу України в частині збільшення ставки податку на дохід за договорами страхування сільськогосподарської продукції на 0,5 відсоткових пункти з метою у подальшому спрямування цих коштів на підтримку страхування сільськогосподарської продукції.