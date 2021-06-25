Закон №2195 необхідний для повноцінного та успішного запуску ринку землі. Адже без нього не можливо забезпечити чесні та прозорі умови формування ціни на земельні ділянки після 1 липня 2021 року.

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Закон передбачає, що земельні торги на продаж земель державної та комунальної власності будуть відбуватися шляхом аукціонів у єдиній електронній системі "Прозорро" і режимі реального часу через інтернет.

Законом передбачається можливість продажу приватних земель за бажанням їх власника на електронному аукціоні. За результатами аукціону буде заключатися договір купівлі-продажу, оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки з переможцем земельних торгів, який запропонував найвищу ціну за земельну ділянку.

Закон запроваджує мінімальний гарантійний внесок для учасників торгів. Він становить не менше 30% стартової ціни ділянки землі. А торги проводяться за наявності не менше як двох потенціних покупців. Процедуру проведення торгів встановлює Кабмін України.

Алгоритм проведення аукціонів

щодо продажу прав на земельні ділянки:

Проведення аукціонів виключно у електронній формі в єдиній електронній торговій системі (на даний момент лише у фізичній формі).

Протоколи торгів підписуватимуться електронно-цифровим підписом.

Один лот міститиме лише одну земельну ділянку.

За торгами, що відбуватимуться в режимі реального часу зможе спостерігати будь-яка особа (не лише учасники).

Для проведення торгів має бути не менше 2-х учасників.

Прописується чіткий розрахунок розміру гарантійного внеску.

Зберігається першочергове право орендаря на придбання земельної ділянки.

Інформація про таке право також зазначається в оголошенні про торги.

На практиці це забезпечить збільшення надходжень до державного та місцевого бюджетів за рахунок удосконалення процедури продажу та передачі в користування земельних ділянок державної та комунальної власності.

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