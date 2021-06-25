Закон №2195 необхідний для повноцінного та успішного запуску ринку землі. Адже без нього не можливо забезпечити чесні та прозорі умови формування ціни на земельні ділянки після 1 липня 2021 року.
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Закон передбачає, що земельні торги на продаж земель державної та комунальної власності будуть відбуватися шляхом аукціонів у єдиній електронній системі "Прозорро" і режимі реального часу через інтернет.
Законом передбачається можливість продажу приватних земель за бажанням їх власника на електронному аукціоні. За результатами аукціону буде заключатися договір купівлі-продажу, оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки з переможцем земельних торгів, який запропонував найвищу ціну за земельну ділянку.
Закон запроваджує мінімальний гарантійний внесок для учасників торгів. Він становить не менше 30% стартової ціни ділянки землі. А торги проводяться за наявності не менше як двох потенціних покупців. Процедуру проведення торгів встановлює Кабмін України.
Алгоритм проведення аукціонів
щодо продажу прав на земельні ділянки:
- Проведення аукціонів виключно у електронній формі в єдиній електронній торговій системі (на даний момент лише у фізичній формі).
- Протоколи торгів підписуватимуться електронно-цифровим підписом.
- Один лот міститиме лише одну земельну ділянку.
- За торгами, що відбуватимуться в режимі реального часу зможе спостерігати будь-яка особа (не лише учасники).
- Для проведення торгів має бути не менше 2-х учасників.
- Прописується чіткий розрахунок розміру гарантійного внеску.
- Зберігається першочергове право орендаря на придбання земельної ділянки.
- Інформація про таке право також зазначається в оголошенні про торги.
- На практиці це забезпечить збільшення надходжень до державного та місцевого бюджетів за рахунок удосконалення процедури продажу та передачі в користування земельних ділянок державної та комунальної власності.
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