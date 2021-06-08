Вершкове масло з усіх молочних продуктів найбільше підробляють. Причина проста – у порівнянні з іншими молочними продуктами у маслі найбільше жиру.

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Молочний жир – найдорожчий компонент, тому його в маслі замінюють іншими, наприклад, пальмовою і кокосовою олією, а також маргарином, гідрогенізованими та тваринними жирами.

Перевірку на якість з 29 виробників змогли пройти лише 9: "Волошкове поле", "Галичина", "Здорово", "Молокія", "Полтавський смак", "Попільнянське", "Радимо", "Чортків", "Харківське". Як показало дослідження, чим дешевший продукт – тим більша ймовірність купити фальсифікат.

За законодавством України додавати будь-які жири, крім молочного, в вершкове масло не можна. Якщо продукт випускається з іншими жирами, то це вже спред або маргарин.

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