Вирізають поголів’я: в Україні "згортається" свинарство

Українські свинарі почали більше відправляти на забій промислових свиней. Це тривожний сигнал для аграрної галузі.

За перші 9 місяців 2021 року реалізація свиней на забій сільськогосподарськими підприємствами України зросла на 13,3% порівняно з аналогічним періодом-2020, свідчать дані Держстату. Аналітики асоціації "Свинарі України" такий приріст вважають негативним сигналом для галузі.

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Від початку 2021 року аграрії відправили на забій 3,85 мільйона промислових свиней (+12,6% порівняно із січнем-вереснем-2020) середньою масою 110 кг (+1 кг). Сукупна жива маса тварин, реалізованих на бійні та м’ясокомбінати, склала 423,7 тисяч тонн, що на 50 тисяч тонн або на 13,3% більше, ніж за перші 9 місяців 2020 року. При цьому приріст обсягів вирощування промислової свинини виявився меншим на 9,8% або на 39,4 тисячі тонн. Таким чином, з 441,8 тисяч тонн отриманого підприємствами приросту живої маси свиней 96% спрямувано на забій.

Зменшення "зазору" між цими показниками зазвичай не віщує про розвиток виробництва, – коментують аналітики асоціації "Свинарі України". – В 11-ти з 24-х регіонів України обсяги забою свинини перевищили вирощування, що свідчить про поступове вирізання поголів’я і "згортання" діяльності промислових свиногосподарств.