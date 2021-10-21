Висока ціна картоплі спровокує серйозні проблеми для українських виробників

Якщо картопля в Україні коштуватиме вище 8 гривень за кілограм, то ринок заповнить імпорт, і це боляче вдарить по вітчизняним картоплярам.

На початку нинішнього сезону в Україні була низька ціна на картоплю через так званий "південний фактор", пояснює президент Української асоціації виробників картоплі Денис Стаценко. Перед збором ранньої картоплі у південних регіонах країни йшли рясні дощі, і щойно вони припинилися, виробники одночасно взялися збирати урожай. Таким чином, у серпні було створено тиск на ціну ранньої картоплі. Але вже у вересні ціна почала зростати.

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Зараз ціна картоплі в українського виробника – близько 3 – 4 гривень за кілограм, – каже Стаценко. – Думаю, нижче 3 гривень вона не опуститься. Хіба лише в тому випадку, якщо врожай буде дуже хорошим – але такої ситуації ми не прогнозуємо. Якщо врожай буде просто непоганим, то ціна кілограму картоплі після збору та настання морозів буде в межах 4 – 5 гривень. Може дійти до 6... Якщо ж буде дефіцит картоплі, ціна може сягнути 6 – 8 гривень.

Ціна вище 8 гривень за кілограм негативно вплине на українського виробника, бідкається експерт. Бо в такому випадку в України приїдуть імпортні овочі, зокрема з Польщі.

"У Білорусі та Росії ситуація з урожаєм картоплі цього року не дуже, а от у Європі картина набагато стабільніша, – відзначає Стаценко. – Влітку ціна на картоплю там може сягати 20 євроцентів за кілограм (близько 6 гривень), але у сезон тримається на рівні 10 євроцентів (3 – 3,5 гривні). Отож, якщо імпортувати її до нас, то ціна виходить приблизно 7 гривень. Тому тільки-но ціна на українську картоплю перевищить 8 гривень, до нас одразу повезуть польський овоч. Наш ринок, на жаль, не захищений від імпорту…"