Україна – від агрохабів до блокчейнів: Зеленський відвідав виставку "Експо" в Дубаї

Джерело:Офіс Президента
Президент України Володимир Зеленський відвідав Всесвітню виставку "Експо-2020" у місті Дубаї (ОАЕ), де ознайомився з презентацією національного павільйону.
Під час візиту на виставку Зеленського супроводжували міністр економіки ОАЕ та інші посадовці цієї країни. Вони відзначили важливість співпраці України і ОАЕ у сфері торгівлі, зокрема – аграрною продукцією.
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Для України дуже важливо бути високо представленою на виставці такого рівня. Ми – серед найбільших експортерів аграрної продукції у світі та робимо значний внесок у продовольчу безпеку багатьох країн, – сказав Зеленський.
В павільйоні України вже триває підготовка до виставки, в тестовому режимі він запрацює на початку серпня-2021.
Українська делегація на "Експо-2020"
Ідея в тому, що посаджене в землю пшеничне зерно – це початок нового життя, а колос, наповнений цими зернами, – це нові ідеї, думки, люди, які поєднуються в колосі. Це алегорія нового мислення. Ми хочемо об'єднати людей навколо глобальних проблем та того, як жити, чути та почуватися смарт уже сьогодні. Адже тема нашого павільйону має назву "Смарт Україна: єднаючи світ", – пояснила Президенту секретар Координаційного комітету з підготовки та забезпечення участі України в "Експо-2020" Аліна Шишкіна.
Презентація павільйону України на "Експо-2020"
На вході до павільйону розташується пшеничне поле у вигляді карти України. Колоски трансформуватимуться з натуральної пшениці в нанопшеницю зі світлодіодного волокна.
Фактично це алегорія до трансформації України. Від агрохабів до блокчейнів – таку Україну презентує наш павільйон на світовій виставці "Експо" в Дубаї, – пройнявся ідєю Зеленський.Аграрний огляд тижня