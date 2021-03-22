Вражаючі об'єми підробки: 62% українського масла виявилось фальсифікатом

Науково-дослідний центр незалежних споживчих експертиз "Тест" перевірив українське масло. Результати дослідження шокують.

За результатами перевірки, яку проводив Науково-дослідний центр незалежних споживчих експертиз "Тест", 62% масла в Україні – підробка.

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Експерти стверджують, що фальсифікат не відрізняється за ціною і його практично неможливо розпізнати неозброєним оком. Найрідше фальсифікат зустрічається у великих торгових мережах.

Супермаркети помітніші, їх легше "зловити" і оштрафувати. Тому велика частина фальсифікату все ж продається через ярмарки, базари, дрібнооптові ринки. Коли ви купуєте щось там, то ризикуєте набагато більше, ніж якщо купите масло в звичайному супермаркеті, – розповів президент центру Валентин Безрукий.

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