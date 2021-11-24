Врожай увесь сезон: селекціонери створили унікальний гібрид сливи та абрикосу
Джерело:Агробізнес
Іспанська компанія Ibergen Frutales представила лінійку нових гібридів сливи та абрикосу IberPlum®. Робота над сортами тривала 11 років.
Сорти групи IberPlum® – серія міжвидових гібридів сливи та абрикосу, які плодоносять протягом всього сезону і мають плоди різного кольору в шкірці та м'якоті.
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Селекціонери ставили собі за мету запропонувати споживачеві приємні враження як від зовнішнього вигляду, так і від смаку гібридів, які мають чудову текстуру і високий вміст цукру. Нові плоди будуть представлені на ринок преміум-класу й вигідно вирізнятимуться в сегменті кісточкових фруктів.
Скільки сортів у лінійці IberPlum®?
На сайті компанії Ibergen Frutales представлено 9 комерційних гібридів з термінами дозрівання від середини червня до кінця вересня.
Показники різних сортів IberPlum®
- Діаметр плодів – від 55 до 65 міліметрів
- Вміст цукру – 17 – 20 градусів Брікса
- Жорсткість плодів – від 2,5 до 3,8 кілограма на квадратний сантиметр
Поки що компанія запатентувала чотири сорти, інші очікують чергу на реєстрацію. Програма ще маловідома навіть в Іспанії, тим не менше, там уже засадили IberPlum® на 20-ти гектарах. Також селекціонери уклали експериментальні угоди із садівниками Італії, Франції, Чилі та ПАР.