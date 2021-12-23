Ягоди на Tinder: фермер продає смаколики в соцмережах

Українське ягідне підприємство "Озеряна" продає весь урожай через соціальні мережі з доставкою додому.

Перші в мережі

У 2015 році наша ферма стала першою в Україні, хто 100% урожаю продає через соціальні мережі з доставкою додому. Наприклад, чверть тонни ягід ми продали через додаток для знайомств Tinder, – каже співвласник господарства "Озеряна" Ярослав Мовчун.

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Про урожайність і благодійність

Ферма "Озеряна" розташована під Києвом. Там вирощують лохину і полуницю. Цьогоріч урожайність лохини знову перевищила 10 тонн з гектара – "як і в 2019-му, але трохи більше", додає Мовчун.

Частину цих ягід відправили на Схід, до військових, які боронять України, ще одну частину – до кількох великих сімей, у яких нема можливості купити лохину.

Раніше я не говорив про благодійність. Але зараз озвучую, бо хочу, щоб це робило більше фермерів, – акцентує Мовчун.