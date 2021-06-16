Ягоди в Україні: продукції багато – ціни падають

В Україні цьогоріч ягідний сезон помітно "запізнився" через заморозки на початку весни та рясні дощі у травні. Тому обсяги ягід у першій половині року були набагато менші порівняно з 2020-м, а ціни – суттєво вищі.

У червні ситуація на ринку стабілізувалася, і деякі ягоди навіть впали в ціні порівняно з літом-2020. Це пов’язано, в першу чергу, з великою кількістю засаджених ягодами площ, вважає директор оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" Іван Федишин.

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Полуниці є вдосталь, вже з’являються партії вітчизняної черешні, а до кінця червня очікуємо лохину. Якщо на старті полуницю можна було придбати по 120 – 140 грн/кг, то зараз її вартість близько 50 грн/кг. Ціни на черешню починаються від 40 грн/кг за вітчизняну ягоду і близько 120 грн/кг – за імпортну, – відзначає Федишин.

Українські фермери навчилися вирощувати якісну ягоду, додає фахівець, але цього річ на обсяги "солодкого" товару вплинуло також збільшення насаджень полуниці, малини та лохини.

"У високий сезон, як правило, вітчизняні ягоди мають більш привабливу ціну і витісняють дорогий імпорт. Говорити про дефіцит вітчизняної ягоди нині, звісно ж, не доводиться. Єдине, що може вплинути на врожай, – нестабільна погода", – каже Федишин.

Незважаючи на погоду

Погоджується з колегою і фахівець з розвитку плодоовочевого ринку Українського проекту бізнес-розвитку плодоовочівництва UHBDP і фонду "ЛАСКА" Олег Калінін.

Він акцентує увагу на тому, що весна-2021, незважаючи на нестабільну погоду, була досить сприятливою для зав'язі деяких ягід, зокрема, очікується багатий врожай суниці садової. І навіть затяжні зливи, які були на півдні України, не вплинули на ситуацію: ягода насичена вологою, тому швидко псується після збору, але її дуже багато. Єдине, що через дощі суниця не годиться на переробку, оскільки має низький вміст сухих речовин і цукрів.

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