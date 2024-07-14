Українські тепличні ягоди здатні конкурувати в ЄС: які вони мають переваги
Джерело:"Садівництво по-українськи"
Ягоди українських виробників вирощують у новітніх теплицях. Вони мають значну перевагу перед продукцією, яку ввозять на ринок Євросоюзу з Африки та Півдня Європи.
Чим українські ягоди кращі за інші
Проєкт-менеджер та незалежний консультант із ягідництва Юрій Бондарєв розповів, що ягоди з Африки та Південної Європи часто мають тверду текстуру та кислу смакову якість.
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Тим часом, ягоди, вирощені в теплицях з використанням новітніх технологій, мають літні характеристики: вони ніжні, ароматні, та смачні, зберігаючи традиційний розмір, колір і сорти,
– зауважує експерт.
Особливості вирощування та зберігання ягід
Збирають тепличні ягоди на повній стиглості, і вони можуть зберігатися протягом 6 – 7 днів. Зазвичай відстань до місця реалізації не має перевищувати 1000 км.
За словами експерта, у високих скляних теплицях за використання саджанців із закритою кореневою системою полуницю можна збирати 2–3 рази за сезон – у березні-квітні, липні та в жовтні-листопаді.