Робота на максимум: як діє інноваційний фунгіцид Абакус®

Всі сучасні фунгіциди – препарати широкого спектру дій. Проте навіть серед них є свої беззаперечні лідери – як от потужний та ефективний Абакус®.

Чим вирізняється Абакус® серед конкурентів? Це інноваційний фунгіцид бренду AgCelence®. Він комбіновано діє на рослини: ефективно контролює основні хвороби сої, кукурудзи та зернових (зокрема, хвороби колосу та листя) і створює фізіологічні ефекти – зменшує вплив стресових умов на культуру та направляє її енергію на продукування зерна – це в підсумку збільшує обсяги і якість врожаю.

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Високоефективний фунгіцид для контролю найнебезпечніших хвороб зернових колосових, кукурудзи, сої та цукрових буряків.

Слоган Абакус®: все працює на максимальний урожай!

Переваги препарату

Тривала профілактична та надійна лікувальна дія проти широкого спектра хвороб

Забезпечує AgCelence® ефект:

пiдвищення врожайностi та покращення його якісних показників

збільшення маси тисячі зерен

стимулювання процесів фотосинтезу, подовження вегетаційного періоду

активізація нітрогеназної активності рослин

пiдвищення стiйкостi рослин до стресових погодних умов протягом вегетації

за рахунок піраклостробіну ефективний вже від +5°С



Абакус®: все працює на максимальний урожай!

Підвищення стійкості до посухи – один із головних ефектів AgCelence®. Це дуже важливо для українських аграріїв, адже більша частина території нашої країни перебуває в зонах ризикованого землеробства, де регулярно не вистачає вологи. Стрес від посухи є однією з найпоширеніших причин зниження врожайності культур в Україні.

Саме тут на допомогу може прийти Абакус®, який завдяки наявності AgCelence® ефекту здатен гальмувати в рослинах процес синтезу етилену (гормону "старіння"), що суттєво підвищує їхню стійкість до високої температури та нестачі вологи.

Етилен – загалом дуже важливий для рослин фітогормон, який у нормальній кількості необхідний для регулювання росту. Але якщо рослина протягом вегетації потерпає від стресів – біотичних (паразити, хвороби) чи абіотичних (посуха, низькі температури, град), етилен виробляється в надлишковій кількості. Це призводить до передчасного старіння та відмирання клітин і ушкодження рослин.

Все за правилами

Аграрії повинні пам’ятати: важливо не лише вчасно застосувати Абакус® – треба ще й чітко дотриматися рекомендацій виробників.

Рекомендації щодо застосування Абакус®

Зернові:

за умов оптимального вологозабезпечення найвища ефективність та економічна віддача в посівах зернових колосових досягається за внесення по прапорцевому листку (ВВСН 37–39)

в умовах недостатнього зволоження оптимальною фазою внесення буде початок – середина виходу рослин у трубку (ВВСН 32–35), коли в ґрунті ще містяться достатні запаси продуктивної вологи

Кукурудза:

однократне застосування: у фазу 8–10 листкiв 1,5–1,75 л/га або у фазу початку викидання волотi 1,5–1,75 л/га

двократне застосування: 1-е у фазу 8–10 листкiв 1,5 л/га, 2-е у фазу початку викидання волотi 1,5 л/га

Соя:

однократне застосування: у фазу початку цвітіння, профілактично, норма внесення 1,0–1,5 л/га

двократне застосування: перше: у фазу бутонізації 0,75 л/га, друге: у фазу формування бобів 0,75 л/га

При точному дотриманні рекомендацій Абакус® продемонструє найкращі якості і виправдає свій салоган: все працює на максимальний урожай!

Місце Абакус® у системі захисту сої





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