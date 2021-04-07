Два в одному: як працює на ріпаку інноваційний препарат Альтерно®

Українські виробники ріпаку знають: його врожайність та якість насіння напряму залежать від стану рослини. Адже вона вибаглива до погодних умов і вразлива до хвороб. Тому, якщо вчасно не застосувати правильний захист, втрати врожаю можуть бути тотальними.

Саме зараз відбувається активне відновлення вегетації ріпаку після перезимівлі. Рослинам треба надати підтримку та забезпечити потужним стартом, для закладання майбутнього врожаю. Але існують декілька сценаріїв посівів ріпаку після зими.

Якщо казати про оптимальні густоти та збереження вегетативної маси, то у фазу початку стеблування (ВВСН 30-32), за висоти рослин 15-20 см, безсумнівно слід використовувати фунгіцид з морфорегуляторними властивостями Альтерно®, у нормі 0,5-0,7 л/га. Його м’який морфорегуляторний вплив активізує життєві процеси в рослині та покращує розвиток кореневої системи. Він впливає на зменшення довжини головного пагона та посилює ріст бічних, тобто сприяє гілкуванню та формуванню компактної рослини. А також робить рослину стійкішою до вилягання, забезпечує рівномірне цвітіння та дозрівання.

Зверныть увагу! Ефективний захист і прибавка врожаю: Піктор® – найкращий фунгіцид для ріпаку в період цвітіння

Та слід не забувати, що ріпак може атакувати ціла низка грибних хвороб. Вони дуже активні останніми роками, через насичену сивозміну та нестабільні погодні умови, коли різко змінюється температура і вологість. Ріпаку найбільше дошкуляють фомоз, циліндроспоріоз, склеротиніоз, сіра гниль і, звісно, – альтернаріоз, збудник якого Alternaria – головний патоген капустяних у світі.

Рослина, хвора на альтернаріоз, деформується, на листках з’являються плями і виразки (це може спричинити опадання), стручки передчасно розтріскуються, насіння залишається недорозвинутим і має незадовільні технологічні характеристики.

Alternaria здатна швидко поширюватися і щільно "накривати" все поле ріпаку, причому хвороба може проявлятися протягом усієї вегетації. Тож аграрій має бути готовий у будь-який момент прийняти рішення про фунгіцидну обробку, щоб вчасно захистити урожай від втрат.

Надійний захист і AgCelence®-ефект



Альтерно® – два в одному: по листку та по цвітінню

Тому, використовуючи препарпат Альтерно® (назва говорить сама за себе) ще і у період цвітіння, вам буде гарантовано ефективне вирішення проблеми альтернаріозу, а також реалізація високого потенціалу врожайності ріпаку.

Альтерно® – інноваційний фунгіцид з морфорегуляторними властивостями для формування потужної і компактної рослини, а також надійного контролю хвороб ріпаку по листку та по цвітінню.

Альтерно® також проявляє AgCelence®-ефект, що надає йому значні переваги порівняно з іншими аналогічними фунгіцидами. При застосуванні препаратів групи AgCelence® рослини стають стійкішими до впливу стресових факторів (спеки, холоду, посухи), мають кращі якісні та кількісні показники врожайності, забезпечуючи її високий рівень навіть за несприятливих погодних умов.

Економіка з Альтерно®

Два в одному: по листку та по цвітінню

Переваги препарату:

найсильніший контроль альтернаріозу та фомозу

два способи дії для забезпечення довготривалого ефекту

покращує розвиток кореневої системи, що допомагає протистояти стресовим умовам

сприяє гілкуванню

помітний фізіологічний ефект

підвищена стійкість до стресів

рівномірність дозрівання

Подвійний удар по хворобам

Принцип "два в одному" стосується і фунгіцидних особливостей Альтерно®. Препарат надійно контролює хвороби ріпаку і по листку, і по цвітінню, а також забезпечує довготривалий ефект завдяки поєднанню двох діючих речовин. Поєднання метконазолу та піраклостробіну підвищує стійкість до стресів і дозволяє зберігати високу ефективність препарату навіть при перепаді температур (ефективний при середньодобовій температурі +5 °С ).

Урожайність ріпаку з Альтерно®

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