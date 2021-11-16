Як заробити на овочах: виробник поділився секретами

В Україні нині склався високий попит на вітамінні овочі. Аграрне підприємство Organic-D, яке спеціалізується на цьому виді продукції, налагодило збут в українські супермаркети й отримує хороші прибутки.

Основний овоч у лінійці Organiс-D – морква. Цьогоріч її вирощували на 30 гектарах і зібрали близько 1800 тонн. На овоч зараз хороша оптова ціна: 5 – 6 гривень за кілограм, а собівартість – приблизно 2,3 гривні. Замовлення надходять переважно із супермаркетів Вінниці, а також із Києва. Причому наявних на підприємстві обсягів продукції вже не вистачає на всіх клієнтів.

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Яку моркву вирощує Organiс-D?

У нас є кілька сортів моркви, – каже директор господарства Вадим Кричковський. – Абако F1 відомий на весь світ, він доволі ранній, має відносно середню врожайність – близько 60 тонн з гектара, але якість дуже висока. Лише 4 – 5% відходів від усього виходу продукції. Сорт Болівар дає врожайність 80 тонн з гектара, але в нього довший цикл росту, а також більше відходів і менше товарної моркви.

Який заробіток на моркві?

Organiс-D вкладає в гектар 230 тисяч гривень, а заробляє з цієї площі 470 тисяч. З прибутку відраховуються оплата працівникам і витрати на зберігання (приблизно 0,5 гривень за кілограм на місяць, але ціна такої моркви вища, ніж з поля). У підсумку, середня рентабельність бізнесу становить приблизно 70%.



Таку моркву вирощують в Organiс-D / Фото AgroPortal

На перший погляд здається, що зерновикам такі прибутки й не снилися. Втім, не можна просто посадити моркву і заробити гроші, – відзначає Кричковський. – Для стабільного прибутку в овочівництві має бути комплексний підхід: відповідна капіталізація системи зрошення, яка для 100 гектарів коштує 112 мільйонів гривень; спеціалізована техніка, яку не можна найняти на сезон і потім віддати; також треба вкласти кошти в сховище й розробити систему продажів. Ти нецікавий ринку як виробник одного гектара – для великих торговельних мереж ти маєш бути постачальником принаймні 10 місяців на рік, коли йде споживання борщового набору. Тобто обсяг має бути постійним і відповідної якості.

Вигоди цибулі і буряку

Клієнту подобається купувати одразу весь овочевий набір, тому в Organik-D також вирощують цибулю, буряки та інші овочі.

Цьогоріч виростили 10 гектарів цибулі, врожайність становила 60 – 80 тонн з гектара.

Цибуля – дуже крутий продукт! – тішиться Кричковський. – Вона трохи складніше вирощується, ніж морква, але легко збирається й фасується, в неї гарна механізація, тож працювати з нею нам подобається. Але не все так просто в арифметиці прибутків: ціна на цибулю цього року така сама, як і на моркву, і затрати орієнтовно такі ж самі. Проте кожного року – це лотерея: наприклад, торік ціна на цибулю в цю пору була 2 гривні, а позаминулого – 10. Саме тому в овочевому бізнесі прибутки рахуються за чотири роки – скільки вклали, скільки заробили…

Керівник підприємства задоволений і врожаями буряків, які ще й трохи дешевші у виробництві – потрібно менше насіння і води. Сьогодні ціна на буряк така ж, як і на моркву. Останні чотири роки в Organik-D вирощують японський сорт Sakata, він дуже солодкий, тож його добре купують.

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Компанія Organik-D сертифікована за міжнародною системою сертифікації GLOBAL G.A.P., що торік коштувало підприємству близько 700 тисяч гривень. Це дає можливість простежити весь цикл виробництва – як овоч вирощувався, яка бригада його збирала, в якому контейнері в холодильнику вона стояла і звідки поїхала до магазину.