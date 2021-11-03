Протягом сезону-2020/2021 ціна на цибулю в Україні трималася на рівні 0,09 доларів за кілограм – це був найнижчий показник у світі. А середня експортна ціна овоча у 2020 році була найнижчою за останні чотири роки.

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Водночас, за даними Державної митної служби, Україна суттєво наростила обсяги і розширила географію експорту ріпчастої цибулі. У сезоні-2020/2021 вітчизняні виробники поставили за кордон понад 34,1 тисяч тонн продукції на суму 6,5 мільйона доларів. Це найбільший обсяг експорту за останні вісім сезонів.

Куди Україна експортувала цибулю?

Більш ніж половину всієї цибулі Україна відправила до Євросоюзу (основні обсяги до Румунії – понад 40% всього експорту). Приблизно по 18% овоча було поставлено на Близький Схід і в країни СНД.

У експорті цибулинних овочів Україна займає 37 місце. Найбільшими покупцями цієї групи стали країни ЄС (48%), Ірак (14,4%), Туреччина, Бангладеш (по 9,3%).

Виробництво цибулинних овочів

У 2020 році вітчизняні аграрії виробили 127 тисяч тонн цибулинних овочів, з яких, зокрема: цибулі – 103,4 і часнику – 21,2.

Загальне виробництво цибулі в 2020 році у порівнянні з 2019-м знизилось на 15%. Також прослідковується тенденція до скорочення посівних площ вирощування цибулі.

Ще один цікавий факт: 82% виробників цибулі – це населення і лише 18% промислове виробництво.