Яка олія зміцнює серце та судини: висновок вчених

Науковці з Техаського технологічного університету дослідили, яка олія найкраще сприяє зміцненню серця та судин.
Однією з найактуальніших проблем охорони здоров’я є боротьба з серцево-судинними захворюваннями. Вчені Техаського технологічного університету провели дослідження, як олія впливає на серце та судини.
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Згідно з їхніми висновками, соєва олія є найкориснішою для серцево-судинної системи. Вона зміцнює серце і сприяє зниженню "шкідливого" холестерину в крові.
Також соєва олія сприяє зміцненню імунної системи. Крім того, вона покращує обмінні процеси в організмі та позитивно впливає на роботу головного мозку.
Вчені наголошують, що соєва олія також багата на поліненасичені жири омега-6, яких доволі часто бракує організму.
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