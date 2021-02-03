Яка цибуля добре зберігається без холодильника – досвід з Харківщини

Деякі сорти цибулі не втрачають якості при звичайному зберіганні. Це дозволяє господарствам економити на холодильних камерах.

Джерело: журнал "Плантатор"

Фермерське господарство "Дружба", що в Чугуївському районі на Харківщині, не має холодильників для тривалого зберігання, але це не стало перешкодою для вирощування цибулі.

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Виходом із ситуації став сортотип райнсбургер, який характеризується високим умістом сухих речовин та чудовою лежкістю.

Ми йдемо на компроміс із врожайністю заради тривалого зберігання. З наших складів без охолодження, але з вентиляцією ми торгуємо цибулею аж до квітня. Коли зрештою в нас звільняються холодильники від інших овочів, ми в них перевозимо цибулю й зберігаємо далі, розповів агроном Віталій Ульяницький.

Цибулю сортотипу райнсбургер у "Дружбі" почали вирощувати років шість тому. Основним каналом збуту стали торговельні мережі, адже обсяги продажу овочів на ринках нестабільні. Оскільки ритейл потребує високої якості продукції, можна стверджувати, що сортотип райнсбургер успішно пройшов випробування.

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