Яка наразі ситуація на ринку малини у Польщі
Станом на 22 липня 2024 року, ціни на малину на різних оптових ринках Польщі показують певні відмінності.
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На ринку у Варшаві (Bronisze), ціна на малину коливається від 6,28 до 8,80 євро за кілограм, що відображає зростання на 2.9%.
У Вроцлаві (Targpiast), ціна на малину становить від 7,33 до 8,38 євро за кілограм, без змін у порівнянні з попередніми даними.
На ринку у Лодзі (Zjazdowa), ціна на малину, яка продається у фасуванні 0,50 кг, становить від 2,51 до 3,14 євро за упаковку, що еквівалентно 5,02 до 6,28 євро за кілограм, також без змін.
Українські тепличні ягоди здатні конкурувати в ЄС: які вони мають переваги
- Українські ягоди вирощуються в новітніх теплицях і конкурують з продукцією з Африки та Півдня Європи на ринку ЄС.
- Експерт вказує, що українські ягоди мають ніжну текстуру, аромат та смак, що робить їх привабливими для споживачів.
- Тепличні ягоди збирають на повній стиглості, зберігають протягом 6 – 7 днів та поставляють на відстань до 1000 км від місця вирощування.