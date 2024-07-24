Яка наразі ситуація на ринку малини у Польщі

Станом на 22 липня 2024 року, ціни на малину на різних оптових ринках Польщі показують певні відмінності.

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На ринку у Варшаві (Bronisze), ціна на малину коливається від 6,28 до 8,80 євро за кілограм, що відображає зростання на 2.9%.

У Вроцлаві (Targpiast), ціна на малину становить від 7,33 до 8,38 євро за кілограм, без змін у порівнянні з попередніми даними.

На ринку у Лодзі (Zjazdowa), ціна на малину, яка продається у фасуванні 0,50 кг, становить від 2,51 до 3,14 євро за упаковку, що еквівалентно 5,02 до 6,28 євро за кілограм, також без змін.

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