Спека негативно вплине на молочну галузь
Провідний науковий співробітник відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Іван Свиноус говорить, що спека в червні-липні, яка за прогнозами метеорологів буде спостерігатися і в серпні 2024 року, негативно відображається на продуктивності корів та рівні забезпечення їх кормами. Це, на думку експерта, призводить до скорочення пропозиції на ринку молока, повідомляє 24 Канал.
Читайте також В Україні через спеку перевіряють продуктові магазини: на що скаржаться покупці
В умовах нестійкого забезпечення електроенергією більшість сільськогосподарських підприємств використовують в якості альтернативного джерела енергії дизельні електрогенератори, що призводить до подорожчання вартості молока. При цьому спостерігається стійкий попит на молокосировину з боку переробних підприємств,
– говорить Іван Свиноус.
Вчений розповів, що сукупність цих чинників призводить до зростання закупівельних цін на молоко, що надходить на переробку від господарств корпоративного сектора аграрної економіки.