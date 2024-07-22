Спека негативно вплине на молочну галузь

Провідний науковий співробітник відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Іван Свиноус говорить, що спека в червні-липні, яка за прогнозами метеорологів буде спостерігатися і в серпні 2024 року, негативно відображається на продуктивності корів та рівні забезпечення їх кормами. Це, на думку експерта, призводить до скорочення пропозиції на ринку молока, повідомляє 24 Канал.

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В умовах нестійкого забезпечення електроенергією більшість сільськогосподарських підприємств використовують в якості альтернативного джерела енергії дизельні електрогенератори, що призводить до подорожчання вартості молока. При цьому спостерігається стійкий попит на молокосировину з боку переробних підприємств,

– говорить Іван Свиноус.

Вчений розповів, що сукупність цих чинників призводить до зростання закупівельних цін на молоко, що надходить на переробку від господарств корпоративного сектора аграрної економіки.

Важливо За прогнозними оцінками науковців Інституту аграрної економіки, на 1 серпня закупівельна ціна молока екстра ґатунку може підвищитися на 5,7 % і становити 14,70 гривень за кілограм. Закупівельна ціна на молоко вищого ґатунку додасть в ціні 0,6 гривні – до 14,40 гривень за кілограм, першого ґатунку – до 13,60 гривень за кілограм без врахування ПДВ, що на 25 копійок більше в порівняні з відповідним показником рівня закупівельних цін станом на 18 липня 2024 року.