Як Росія знищує врожай
На півдні України фермери втратили значну кількість врожаю. Це відбулося через російські атаки FPV-дронами.
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На Херсонщині дуже велика кількість випадків, коли росіяни запускають FPV-дрони, щоб цілеспрямовано спалити урожай. І люди, які розмінували свої площі, невеликі об’єми по 100 по 200, по 400 гектарів, одноразово втрачають по 20, по 30 гектарів. Це колосальні об’єми, тому що це і позичені гроші, і з того, що вони мали виростити, вони хотіли відповідно віддати й кредити та планувати своє господарське життя.
Марчук наголосив, що після початку повномасштабної війни, Україна отримала збитки у аграрному секторі на понад 50 мільярдів доларів.