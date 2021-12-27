Якісного зерна немає: чому хліб подорожчає, а смак – погіршиться

27 грудня 2021 , 19:40
Читать новость на русском

Джерело:

Graintrade

Цього року Україна зібрала рекордний урожай зернових. Але передчасно радіти покупцям не варто.

Хліб подорожчає, якість – погіршиться

В новому році ціна хлібобулочних виробів може зрости на 35%. За словами голови Спілки українського селянства Іван Томича, стрибка цін варто очікувати вже до вересня. 

Цікаво В Україні подорожчало борошно

Таку невтішну ситуацію спровокував активний експорт пшениці та борошна найвищого ґатунку. 

Було все нормально, урожай добрий… Вивезли. Тобто підхід такий: вивозили – заробляємо, а потім ввозитимемо – і зароблятимемо. Що скажуть ті мільйони українців, якщо хліб буде 50 гривень? Цей хліб наш, звичайний, український,
– зазначив Іван Томич. 

Політик додав, що в Україні майже не лишилося якісної пшениці, тому слід очікувати дефіциту навіть борошна другого та третього класу.

Автор: Ярослав Сиваківський