Цього року Україна зібрала рекордний урожай зернових. Але передчасно радіти покупцям не варто.

Хліб подорожчає, якість – погіршиться

В новому році ціна хлібобулочних виробів може зрости на 35%. За словами голови Спілки українського селянства Іван Томича, стрибка цін варто очікувати вже до вересня.

Цікаво В Україні подорожчало борошно

Таку невтішну ситуацію спровокував активний експорт пшениці та борошна найвищого ґатунку.

Було все нормально, урожай добрий… Вивезли. Тобто підхід такий: вивозили – заробляємо, а потім ввозитимемо – і зароблятимемо. Що скажуть ті мільйони українців, якщо хліб буде 50 гривень? Цей хліб наш, звичайний, український,

– зазначив Іван Томич.

Політик додав, що в Україні майже не лишилося якісної пшениці, тому слід очікувати дефіциту навіть борошна другого та третього класу.