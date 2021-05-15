Який рис найбільш корисний: висновок науковців

З-поміж усіх видів рису найкраще себе проявляє цільнозерновий коричневий. Він має більшу поживність та більш корисний завдяки великій кількості клітковини.

Жасминовий рис – це довгозерний рис. Білий рис зазвичай відноситься до переробленої форми рису з видаленими лушпинням і висівками. Харчова різниця між білим жасминовим рисом та іншими видами білого рису невелика, хоча жасминовий рис має більш помітний аромат.

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Але найбільш корисним та поживним є цільнозерновий коричневий рис. Харчова цінність білого рису незначно варіюється в залежності від сорту, який вибирає людина. Коричневий рис завдяки високому вмісту клітковини та білка допоможе людині довше відчувати себе ситим і допомогти в контролі рівня глюкози в крові.

Разом з тим повідомляється, що рис не містить великої кількості основних вітамінів і мінералів.

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