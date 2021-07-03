Який сорт огірків найбільш примхливий: вердикт науковців

Білі огірки – новинка, яка ще не набула широкого розмаху. Сорт білих огірків Наречена для гарного врожаю потребує найбільш особливого підходу.

Сорт Наречена володіє чудовими смаковими якостями та може потішити великим урожаєм. Але для досягнення такого результату потрібен великий досвід.

Цікаво Bosch + BASF: починає роботу спільне підприємство зі smart-землеробства

Даний сорт відноситься до гібридів, запилення відбувається бджолами. Цей сорт скоростиглий, від посадки до збору врожаю проходить 38-42 днів. На один квадратний метр можна висаджувати не більше 4 кущів.

Також сорт Наречена вимогливий до частого поливу та добре відгукується на підживлення органікою. Смак плодів приємний, солодкуватий, а м’якоть дуже ніжна.

Вчені створили огірок "без гірчинки". Більше про це читайте у матеріалі Агро 24