Які кредити отримали агрогосподарства у 2024 році

З початку року понад 7,5 тисячі агрогосподарств змогли отримати на розвиток загалом майже 51 мільярд гривень банківських кредитів. Зокрема, з них за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9" понад 4,5 тисячі господарств було профінансовано на 21,3 мільярда гривень.

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Зауважте! Найбільший обсяг кредитів за різними програмами отримали аграрії Київської та Кіровоградської областей – 14 мільярдів гривень для 715 підприємства та 3,1 мільярда гривень для 928 підприємства відповідно.

Далі по списку йдуть такі області:

Дніпропетровська – 3,1 мільярда гривень для 563 господарств,

Львівська – 3 мільярди гривень для 465 господарств,

Тернопільська – 2,9 мільярда гривень для 291,

Вінницька – 2,9 мільярда гривень – для 727,

Полтавська – 2,7 мільярда гривень для 429,

Одеська – 2,6 мільярда гривень для 628.

Гроші за програмою "Доступні кредити 5-7-9"

Найбільше отримали підприємства з таких областей:

Київська – 2,6 мільярда гривень для 422 господарств,

Кіровоградська – 2 мільярди гривень для 603,

Вінницька – 2 мільярди гривень – для 456,

Харківська – 1,85 мільярда гривень виділено для 286,

Одеська – 1,6 мільярда гривень для 405,

Дніпропетровська – 1,2 мільярда гривень для 283,

Волинська – 1,2 мільярда гривень для 236.