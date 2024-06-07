Які кредити отримали агрогосподарства у 2024 році

З початку року понад 7,5 тисячі агрогосподарств змогли отримати на розвиток загалом майже 51 мільярд гривень банківських кредитів. Зокрема, з них за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9" понад 4,5 тисячі господарств було профінансовано на 21,3 мільярда гривень.

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Далі по списку йдуть такі області:

  • Дніпропетровська – 3,1 мільярда гривень для 563 господарств,
  • Львівська – 3 мільярди гривень для 465 господарств,
  • Тернопільська – 2,9 мільярда гривень для 291,
  • Вінницька – 2,9 мільярда гривень – для 727,
  • Полтавська – 2,7 мільярда гривень для 429,
  • Одеська – 2,6 мільярда гривень для 628.

Гроші за програмою "Доступні кредити 5-7-9"

Найбільше отримали підприємства з таких областей:

  • Київська – 2,6 мільярда гривень для 422 господарств,
  • Кіровоградська – 2 мільярди гривень для 603,
  • Вінницька – 2 мільярди гривень – для 456,
  • Харківська – 1,85 мільярда гривень виділено для 286,
  • Одеська – 1,6 мільярда гривень для 405,
  • Дніпропетровська – 1,2 мільярда гривень для 283,
  • Волинська – 1,2 мільярда гривень для 236.

Що передбачає програма "Доступні кредити 5-7-9"

Це пільгове фінансування агровиробників протягом 2024 – 2025 років. Завдяки програмі, доступ мікро- та малого бізнесу до банківського кредитування стає простішим – надається під 5 – 9% річних, залежно від категорії кредиту та суб’єкта підприємництва. До прикладу, аграрії можуть отримати кредит у розмірі до 90 мільйонів гривень.