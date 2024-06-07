Які кредити отримали агрогосподарства у 2024 році
З початку року понад 7,5 тисячі агрогосподарств змогли отримати на розвиток загалом майже 51 мільярд гривень банківських кредитів. Зокрема, з них за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9" понад 4,5 тисячі господарств було профінансовано на 21,3 мільярда гривень.
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Далі по списку йдуть такі області:
- Дніпропетровська – 3,1 мільярда гривень для 563 господарств,
- Львівська – 3 мільярди гривень для 465 господарств,
- Тернопільська – 2,9 мільярда гривень для 291,
- Вінницька – 2,9 мільярда гривень – для 727,
- Полтавська – 2,7 мільярда гривень для 429,
- Одеська – 2,6 мільярда гривень для 628.
Гроші за програмою "Доступні кредити 5-7-9"
Найбільше отримали підприємства з таких областей:
- Київська – 2,6 мільярда гривень для 422 господарств,
- Кіровоградська – 2 мільярди гривень для 603,
- Вінницька – 2 мільярди гривень – для 456,
- Харківська – 1,85 мільярда гривень виділено для 286,
- Одеська – 1,6 мільярда гривень для 405,
- Дніпропетровська – 1,2 мільярда гривень для 283,
- Волинська – 1,2 мільярда гривень для 236.