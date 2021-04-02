Японська сакура побила історичний рекорд раннього цвітіння

В Японії вже цвітуть сакури. Дерева побили рекорд раннього цвітіння, який протримався 712 років.

Японська сакура побила 712-річний рекорд раннього цвітіння. На думку вчених, дерева реагують на глобальне потепління.

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Ханамі, тобто милування квітами – національна традиція японців. Цього року в Японії зафіксовано надзвичайно раннє цвітіння сакури: замість середини квітня дерева розцвіли вже наприкінці березня.

Професор Ясуюкі Аоно відстежив дані за щоденниками цвітіння сакури аж до 800 року і встановив, що за весь цей час поява квітів у березні була поодинокими випадками. Востаннє пік цвітіння в кінці березня був зафіксований в 1409 році.

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