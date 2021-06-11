Японські вчені створили томат без насінин: у чому унікальність

Біологи з Університету Токушіми використали технологію CRISPR для створення нового сорту томатів. Новий овоч не має насінин і не потребує запилення.

Зазвичай плоди без насіння зустрічаються у багатьох рослин. Японським вченим вдалося домогтися цього за допомогою генної модифікації CRISPR/Cas9.

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Науковці внесли мутацію в ген SlIAA9, що призвело до підвищеного вироблення ауксинів – рослинних гормонів, що стимулюють ріст плодів без формування насіння.

Крім того, нові томати не потребують запилення. Розмножувати такі рослини доведеться живцями, що може нести додаткові трудовитрати, але це завдання цілком можливо автоматизувати і роботизовати.

Як розповіли біологи, новий метод дозволяє модифікувати цільовий ген дуже швидко і точно.

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