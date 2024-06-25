Яйця в Україні можуть сильно подешевшати

В ЄС готуються повернути експортні квоти на поставку яєць з України, бо наші виробники завалили ним європейський ринок. Через це в Україні невдовзі можуть обвалитися ціни на яйця.

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Українські виробники постачали яйця в ЄС до початку війни за квотами. З початком повномасштабного вторгнення Європа пішла на поступки й зняла експортні обмеження для нашої агропродукції, через що обсяги експорту почали стрімко зростати. Це спровокувало невдоволення місцевих фермерів, які блокували український кордон і влаштовували протести у Європі.

У Європі спробували залагодити ситуацію

У ЄС для українських яєць, цукру, курятини запровадили так зване "економічне гальмування". Якщо обсяги поставок у 2024 році перевищать середньорічні рівні періоду з 1 липня 2021 року до 31 грудня 2023 року, то повернуть квоти. Ці умови набули чинності з 6 червня.

Після того Єврокомісія повідомила, що найближчими тижнями може запровадити обмежувальні квоти на українські яйця й цукор. З 1 червня Кабмін зупинив експорт цукру до ЄС. Яйця ж продовжують везти до Європи, що сильно не подобається місцевим фермерам.

Союз птахівників України повідомляє, що у першому кварталі цього року експортували 247,3 мільйонів штук яєць, що на 22,7% більше, аніж за аналогічний період торік. Збільшення обсягів у профільній асоціації пояснили відновленням промислового виробництва яєць. Продажі в Європу приносять українським птахівникам понад 60% доходів.

Що буде з цінами на яйця

У разі повернення квоти ЄС на наші яйця, птахівники зможуть продавати до Європи без мит лише 3 тисячі тонн яєць на рік, а це близько 60 мільйонів штук. За словами керівника Союзу птахівників України Сергія Карпенка, швидко переорієнтуватися на інші експортні ринки компаніям буде непросто через складну логістику.

Виробники почнуть перекидати партії яєць, які не йтимуть на експорт на внутрішній ринок, що посприяє зниженню ціни. Зараз по акції у "Варусі" десяток яєць першого сорту коштує 28,5 гривень. На ринку "Столичний" великі яйця продають від 31 гривні за десяток.

За словами голови Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, у середньому ціни можуть впасти на 10%, бо птахівники вже й так працюють на межі рентабельності. А через подорожчання електроенергії й кормів собівартість яєць зростає.

Утім, якщо треба буде продати великі надлишки, деякі продавці можуть давати й більш вагомі знижки. Але як довго триватиме сезон дешевих яєць поки невідомо, бо птахівники можуть почати скорочувати виробництво, що спричинить подорожчання.

Які ще продукти значно подешевшали за тиждень