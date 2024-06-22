Імпортозаміщення томатів поки не відчувається

Аналітик Євген Кузін під час практичного форуму "Інтенсивне овочівництво: заробити на теплиці" розповів, що у 2023-2024 роках частка імпорту тепличних овочів, зокрема помідорів, зменшилася, але в цьому сегменті ця тенденція проявляється менш відчутно.

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Також експерти повідомляють, що в Україну щорічно завозять близько 100 тисяч тонн тепличних помідорів, що становить значну частку імпорту тепличних овочів, особливо з Туреччини. Незважаючи на певні зусилля у вирощуванні помідорів, країна поки не відчула значного імпортозаміщення в цьому сегменті, що позначається на ціновій динаміці.

Україна намагається збільшити обсяги ворощування помідорів

За період з січня по травень 2024 року середня ціна тепличних помідорів в Україні перевищила середні показники за той же період у три попередні роки на 60%. Це свідчить про значну підвищену цінову динаміку, яка зробила вирощування тепличних помідорів особливо привабливим для інвесторів.

Крім того, експерти зауважують про постійне зростання витрат на виробництво тепличної продукції, що становить важливий аспект для потенційних інвесторів.

Україна продовжує залишатися важливим гравцем на ринку тепличних помідорів, незважаючи на складну економічну ситуацію та глобальні виклики, і продовжує шукати можливості для зміцнення своєї агропромислової бази.

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