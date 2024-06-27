Квота на основні товари вже зкінчились

Виконувач обов'язків міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький розповів, що згідно з оновленими правилами безмитної та безквотної торгівлі з ЄС, встановлені квоти на шість товарних груп: овес, кукурудзу, крупи, м'ясо птиці, яйця, цукор.

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На цукор квота вже вичерпана. Також вибрана квота по вівсу – 2,4 тисячі тонн. Майже вичерпана на яйця,

– наголосив Висоцький.

Також він додав, що квота на експорт м'яса птиці – 137 тисяч тонн, "а на кукурудзу досить велика – понад 11 мільйонів тонн".

ЄС планує повернути мита на яйця та цукор з України