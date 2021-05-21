Єдиний продавець штучного м'яса у світі залучив ще 170 мільйонів інвестицій

GOOD Meat залучила ще 170 мільйонів доларів інвестицій. Це підрозділ компанії Eat Just, яка першою у світі отримала дозвіл Сингапуру на продаж культивованого м’яса.

Компанія планує спрямувати кошти на збільшення потужностей виробництва та подальші дослідження і розробки.

Цікаво В Україні обмежать трансжири у продуктах

Eat Just отримала дозвіл на продаж культивованого м’яса у Сінгапурі в грудні 2020 року. Першим продавцем став ресторан "1880". Незабаром продукція з'явиться у Madame Fan JW Marriott Singapore. Також її можна замовити через Foodpanda.

На даний момент Eat Just залишається єдиною компанією у світі, яка може продавати культивоване м’ясо, а Сінгапур — єдиним місцем, де компанія здатна це зробити. Але разом з тим зараз існує великий список країн, які також хочуть спробувати впустити лабораторне м'ясо на широкий ринок.

В Україні впровадять європейські норми виробництва мінеральної води. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24

.