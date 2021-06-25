Єдиний Земельний кодекс здешевить послуги юристів, – пояснення експерта

Запровадження єдиного Земельного кодексу вдосконалить та спростить земельне законодавство України, вважає народний депутат Мар’ян Заблоцький.

В Україні склалася ситуація, при якій діє Земельний кодекс, а також іще 13 інших законів, які регулюють дуже багато нюансів – від безкоштовної приватизації до державної експертизи землевпорядної документації, окремо регулюються кадастри і так далі. Це призводить до великого конфлікту норм і складного розуміння й читання земельного законодавства.

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Про це заявляє народний депутат України, голова підкомітету з питань місцевих податків і зборів комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Мар’ян Заблоцький.

Після того, як Верховна Рада прийняли закон №2194, а також скасувала земельний мораторій, більшість існуючих земельних проблем було вирішено, – каже Заблоцький. – Але, думаю, потрібно ще принаймні рік, щоб подивитись, які були проблеми з імплементацією закону про децентралізацію, який вводить більше 20 тисяч нових слів у земельне законодавство. І лише згодом треба вийти на просту, легшу редакцію Земельного кодексу, яка була б виключною.

Якщо провести фундаментальну робота і запровадити єдиний Земельний кодекс, то це помітно вдосконалить та спростить земельне законодавство України, впевнений народний депутат. Єдина редакція також спростить вирішення земельних питань для громадян і здешевить послуги юристів. Тому що, чим заплутаніше законодавство, тим менше профільних спеціалістів і тим дорожче їх послуги.