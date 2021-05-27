Єврокомісія виділила 50 мільйонів євро для українських фермерів: хто і на що отримає

Європейська комісія призначила гранти на загальну суму 50 мільйонів євро для підтримки аграрного сектору України.

Про це заявила заступниця генерального директора Директорату з питань добросусідства і розширення Єврокомісії Катаріна Матернова під час форуму "Україна 30".

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Ми виділили 50 мільйонів євро у вигляді грантів, які видаватимемо впродовж двох років, для підтримки малих фермерів, щоб допомогти їм придбати землю, – пояснила Матернова.

Євросоюз схвалює державну політику України щодо підтримки фермерів, додала чиновниця. Але зауважила, що наразі потрібно переконатися, чи всі малі сільгоспвиробники проінформовані про деталі земельної реформи і мають можливість отримати фінансову підтримку.

Ще один важливий посил від Матернової: для доступу фермерів до ринку землі слід вибудувати належну систему іпотечного кредитування.