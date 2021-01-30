Йорданія придбала українську пшеницю

Українська пшениця користується популярністю на міжнародному ринку.

Джерело: Refinitiv Agriculture

Державний закупівельник зерна Йорданії придбав на тендері 60 тисяч тонн борошномельної пшениці українського походження.

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Пшениця була куплена у торгового дому Nibulon за ціною 273,3 долари за тонну з відвантаженням в другій половині серпня 2021 року.

У тендері брали участь ще три торгові доми: Ameropa, яка запропонувала 282,95 долари за тонну, Viterra, яка запропонувала 286 доларів за тонну, та Cerealcom Dolj, запропонована ціна якого не розголошується.

Очікується, наступного тижня буде оголошено новий тендер c відвантаженням у вересні і жовтні поточного року.

Як писав Агро 24,