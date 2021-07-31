Західні області не встигли досіяти гречку через погоду

Цього року несприятлива погода внесла багато корективів у плани аграріїв. Не стала вийнятком і гречка, яка дорожчає з кожним роком.

Аграрії західний регіонів, які планували сіяти гречку, постраждали через негоду. Відтак, фактичні об'єми посіву культури значно відрізняються від запланованих.

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У сівозміні після озимого та ярого ячменю в більшості агропідприємств західного регіону сіють озимий ріпак. А впродовж останніх кількох років, якщо дозволяє сівозміна та погодні умови, висівають ранньостиглу гречку і до жовтня отримують непоганий прибуток. Виходить два врожаї з одного поля на рік, – розповів директор з інноваційних технологій в рослинництві "Аграрний Центр Innovation" Юрій Кулик.

Втім, цього року у плани аграріїв втрутилася погода, тому досіяти гречку багато господарств просто не змогли.

Щороку ціна на крупу постійно зростає, отже, вже цієї осені варто чекати нового підвищення ціни або розраховувати на дешеву імпортну продукцію.

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