Смарт-вулик: на Закарпатті пасічники випробують інноваційну розробку

Українська сім’я пасічників Лендел бере участь у міжнародному проєкті на стику бджільництва й IT. З 2018 року вони працюють з "розумним вуликом".

Пасіка сім’я Лендел нараховує понад 200 бджолородин. А ще там є особливий смарт-вулик. Він інноваційний, містить розумне електронне начиння, яке передає основні дані про стан вулика і бджіл за допомогою GPS-зв’язку, не вимагаючи постійної присутності людини. Підзаряджати вулик не потрібно: джерело енергії – вмонтовані сонячні батареї.

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Міжнародний експеримент зі смарт-вуликами почався в 2015 році. З 2018-го в ньому беруть участь закарпатські пасічники.



Закарпатський мед дуже смачний

Тепер нам не потрібно йти відчиняти вулик, бо вже із зображень у вигляді графіків, що надходять на смартфон, усе бачимо, – пояснює Марія Лендел. – Наприклад, є в нас приріст меду чи немає. Ці дані бачимо й щодо інших смарт-вуликів, які беруть участь у проєкті: їх передають у центр обробки даних.

Як працює старт-вулик?

Смарт-вулики передають інформацію щогодини: електроніка у вулику на кілька секунд прокидається зі сну і швидко вимірює температуру всередині і зовні, вологість і вагу. Останній із цих параметрів дає змогу дізнатися, скільки бджоли принесли меду, як цей процес відбувався протягом дня. Увечері вулик важитиме на кілька кілограмів більше, з чого можна судити про кількість зібраного нектару.

Завдяки цим даним пасічники можуть робити узагальнення, де кращий медозбір і в яких місцевостях варто розташовувати вулики. Це допомагає досягати значних успіхів: у Канаді два останні роки приблизно кожен третій вулик дає по 65 і більше кілограмів меду.



Пасіка на Закарпатті

Скільки працює смарт-вуликів?

На сьогодні в Україні, Польщі, Німеччині та Канаді налічують 29 вуликів з облаштування "смарт".

Які позиції України на світовому ринку меду?

Про це читайте в матеріалі Агро24 "Україна – лідер на світовому ринку меду".