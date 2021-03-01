Вже незабаром мешканці Закарпаття зможуть спостерігати за казковим цвітінням шафрану.

Тиждень тому на Закарпатті почали цвісти червонокнижні шафрани.

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На території України шафран занесений до "Червоної книги". Його статус – “Неоціненний”, а рослина охороняється законом.

Зривати квітку заборонено, за це передбачено штраф у розмірі 62 гривень. У період цвітіння квітки лісники проводять рейди по виявленню порушників.

В Україні пальмова олія може опинитися поза законом. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24 "В Україні можуть заборонити пальмову олію".