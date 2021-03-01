На Закарпатті цвіте червонокнижний шафран: вражаючі фото рідкісної квітки
Вже незабаром мешканці Закарпаття зможуть спостерігати за казковим цвітінням шафрану.
Джерело:Фейсбук Максима Адаменка
Тиждень тому на Закарпатті почали цвісти червонокнижні шафрани.
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На території України шафран занесений до "Червоної книги". Його статус – “Неоціненний”, а рослина охороняється законом.
Зривати квітку заборонено, за це передбачено штраф у розмірі 62 гривень. У період цвітіння квітки лісники проводять рейди по виявленню порушників.
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